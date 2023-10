Conte a giugno: "Dovesse capitare un'occasione seria in Italia la prendere in esame, a Napoli le basi per fare qualcosa di importante"

Antonio Conte è stato individuato come prossimo allenatore del Napoli in caso di esonero di Rudi Garcia. Si aspettano le prossime ore per capire se arriverà anche un ufficialità per il ritorno in Italia di Antonio Conte per allenare una squadra di Serie A, il Napoli.

Conte

Antonio Conte Napoli: le parole a giugno sul ritorno in Italia

Napoli - In queste ore ci sarebbe un incontro in corso tra Conte e De Laurentiis per diventare il prossimo allenatore del Napoli. Lo scorso 13 giugno Antonio Conte fu premiato con il "Timone d'Oro" ad Arezzo e ha parlato del Napoli e anche del suo possibile ritorno da allenatore in Serie A. Queste alcune delle sue dichiarazioni:

"La voglia di allenare c'è sempre perché la passione non tramonta mai, nel momento che tramonterà la passione mi dovrà guardare dentro e non fare più questo mestiere. Non sono in un momento in cui ricerco qualcosa, ma dovesse capitare qualcosa di improtante, di serio e che mi dia uno stimolo interno allora lo prenderei in esame sia in Italia che all'estero.

Bisogna fare i complimenti al Napoli, a Spalletti e alla società per aver riportato lo scudetto dopo tantissimi anni. Vincere a Napoli non è facile per come la piazza sta vicino alla squadra e l'euforia dei tifosi ed è difficile gestire i momenti positivi e negativi. Brava la società a restare vicino a Spalletti e al bel gioco mostrato. Lobotka è stato quello che con Osimhen hanno fatto un salto di qualità importante. Kvaratskhelia è un giocatore molto forte nell'uno contro uno. E' un peccato che si sia interrotto questo percorso con Spalletti, a Napoli c'erano le basi solide per continuare e fare qualcosa di importante".