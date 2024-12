Conte a Dazn: "Serve più qualità negli ultimi trenta metri, è un inciampo ma la strada è quella giusta! Ecco che squadra voglio vedere"

Notizie Napoli calcio. Antonio Conte è intervenuto ai microfoni di Dazn nel post partita di Napoli-Lazio 0-1:

“Deficitari nei cross? Può essere un’analisi. La partita di oggi ha detto chiaramente che la strada che stiamo percorrendo è quella giusta. Nella nostra idea c’è la voglia di aggredire l’avversario e comandare la partita, cercando di creare situazioni per fare male all’avversario. C’è da migliorare, arriviamo tante volte lì poi manca l’ultimo passaggio e non è la prima volta che accade.

I ragazzi hanno dato tutto e fatto una buona gara con impegno e aggressività, non sono dispiaciuto. La Lazio non è un meteora, è un’ottima squadra e sta facendo benissimo. Io non sono deluso e scontento, la strada è quella e durante questo percorso ci sono degli inciampi e ce ne saranno altri in futuro. La squadra però non è mai doma ed è quello che voglio vedere, però dobbiamo essere più qualitativi negli ultimi trenta metri”.

Impreparati nelle ripartenze? E’ inevitabile che se porti pressione poi ci sono delle situazione dove magari devi essere più preparato. Questo fa parte del processo di crescita, preferisco vedere una squadra attiva e non passiva arroccata a difendersi bassa. Abbiamo iniziato questo percorso che sta dando buoni frutti, ma c’è tanto da lavorare su questi concetti e non si torna indietro. Non voglio vedere squadra remissiva a difendersi bassa, voglio una squadra che ci prova e che aggredisce l’avversario con qualità negli ultimi trenta metri. I giocatori di qualità devono fare la differenza”.