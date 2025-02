Conte a DAZN: "Secondo pareggio a Roma nel finale lascia amaro in bocca! Non posso chiedere di più, quando Mazzocchi ha chiesto il cambio..."

Notizie Napoli calcio - Antonio Conte è intervenuto ai microfoni di Dazn nel corso del post partita di Lazio-Napoli 2-2:

“Se andiamo a guardare in maniera analitica la situazione, è questa in termine di uomini. Il primo cambio lo abbiamo fatto con Buongiorno che tornava dopo due mesi. Abbiamo messo Politano per vincere come esterno, una mossa che ha dato i suoi frutti. Poi quando mi ha chiesto il cambio Mazzocchi è stato un problema. L’unica mossa era far entrare Rafa Marin, complimenti a lui che ha esordito, ma non potevamo fare altrimenti. Politano a sinistra non credo sia il suo ruolo. Dispiace perchè sono 4 punti lasciati all’Olimpico negli ultimi minuti contro due grandi squadre. La Lazio ci ha battuto due volte, è dura giocarci contro, ma noi siamo duri a morire. Dispiace perché dopo la Roma, prendere un altro gol al 90’ ti lascia un po’ di amaro in bocca”.

Raspadori da seconda punta? L’avevamo preparata in questa maniera, dobbiamo essere bravi a prescindere del sistema di gioco e mettere i calciatori nelle condizioni migliori per rendere al massimo senza snaturarli. Raspadori è un calciatore che ha qualità, può giocare sia come seconda punte che come rifinitore. Il piano gara è stato ben interpretato dai ragazzi, non posso chiedere di più. Stanno facendo qualcosa di importante, non ci lamentiamo e quanto sta accadendo non deve essere una scusa perchè non ci deve condizionare. Dobbiamo continuare così, pedalando, orgogliosi e uscendo dal campo con la maglia sudata come stiamo facendo ogni partita”.

Terza rimonta subita da situazione di vantaggio? Due dei tre pareggi sono arrivati all’Olimpico contro Lazio e Roma, vanno presi come risultati positivi per noi. Noi non dobbiamo dimenticarci da dove siamo partiti, oggi abbiamo fermato un’emorragia di risultati contro la Lazio che durava da anni. Noi dobbiamo fare il massimo senza lasciarci contagiare da altre cose e aspetti esterni. Per me è motivo d’orgoglio vedere quello che stiamo facendo, ragazzi straordinari che stanno facendo qualcosa di straordinario”.