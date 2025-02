Conte a DAZN: "Non è facile cambiare modulo, ho lavorato tutta la settimana per farlo funzionare"

Notizie Napoli calcio - Antonio Conte è intervenuto ai microfoni di Dazn nel corso del pre-partita di Lazio-Napoli:

“Cambio modulo? Non è facile lavorare su un modulo, da inizio anno siamo partiti con un’idea e poi siamo arrivati al 4-3-3 cambiando tre sistemi di gioco. Siamo partiti dal 3-4-2-1 per i calciatori messi a disposizione dal club, poi abbiamo fatto una specie di 4-2-2-2 per poi arrivare al sistema con esterni larghi che è l’abito più giusto per il Napoli. Oggi diventa difficile proporlo per mancanza di uomini, ora dobbiamo trovare un altro abito trovando calciatori che sembrano più adatti per determinate caratteristiche”.

Cambio modulo anche per modificare qualcosa rispetto alla gara d’andata? Se hai il tuo assetto di gioco continui con quello, lo fai per impellenti necessità. La Lazio ci ha battuto per due volte, onore e merito a loro. Abbiamo lavorato tutta la settimana per far funzionare questo nuovo sistema”.