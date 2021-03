Consigliere comunale Lanzotti: "Scritta Napoli sui sediolini è bella. Tuttavia in un periodo così critico per la città quei 15mila euro sarebbero serviti ad altre cose"

Napoli - Stanislao Lanzotti, consigliere comunale della città di Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss: "Non stiamo discutendo l'atto perchè è una prerogativa del sindaco. L'atto, faccio una premessea è legittimo. Da consigliere di opposizione, ho chiesto la convocazione della commissione sport in quanto ritengo sia un atto dovuto. La scritta Napoli su sediolini è bella e ne andiamo orgogliosi. Tuttavia, in un momento così delicato e critico per la nostra città, questi 15mila euro potevano essere utilizzati per altre cose"