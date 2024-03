Consigliere comunale Acampora a CN24: "Forti dubbi sullo stadio a Bagnoli, più facile un centro sportivo. Serve però un progetto concreto"

Gennaro Acampora, Consigliere Comunale della città di Napoli, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (79 Digitale Terrestre) per parlare del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:



"De Laurentiis ha fatto l'ennesimo annuncio su stadio e centro sportivo. Ho forti dubbi inerenti al quartiere Bagnoli in primis dal punto di vista della viabilità poi sono contrario ad un'immagine di uno stadio piccolo ed elitario. Sono sempre dell'idea di uno stadio in grado di accogliere tanti tifosi. Sono contrario ad un impianto con tante tribune vip, sono a favore di uno stadio con prezzi popolari. Per me è fondamentale il rilancio dello stadio Maradona, i tifosi vogliono giocare lì per una serie di motivi. Bisogna fare un progetto serio di restyling del Maradona che ha bisogno di interventi infrastrutturali importanti. Non condivido di far giocare il Napoli in altre città, anche in provincia perché è la nostra squadra cittadina.

Attualmente su Bagnoli c'è un Commissario il quale è il nostro sindaco Manfredi. La gestione di tutta l'area e dello sviluppo dell'area in questione è di Invitalia. Probabilmente il presidente De Laurentiis avrà avuto un confronto credo con la cabina di regia di tutto questo. Sarebbe più facile fare un centro sportivo perché ci sono già delle aree dedicate proprio in quella zona.

Dal punto di vista degli spazi urbani, Napoli non ha grandi spazi. Quando si pensa di fare investimenti sullo sport si pensa dunque a due aree. Bagnoli oppure San Giovanni-Barra. Se Bagnoli può diventare la casa del Napoli con Fuorigrotta, si può immaginare sulla zona Est si può immaginare il Palazzetto per esaltare la squadra di basket".