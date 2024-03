CONI, Malagò sull'inchiesta dossieraggio: "Tristezza, ci sono personaggi del calcio e dello sport"

Ultime calcio - A margine di un evento dedicato alle Olimpiadi Invernali di Milano e Cortina 2026, Giovanni Malagò, presidente del CONI, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dell'inchiesta sul dossieraggio:

"Non so se può scoppiare uno scandalo, però quando senti certe notizie sei a dir poco rattristato. C'è chi parla poi a nome della politica, c'è una grande tristezza nel vedere che al momento e fino a prova contraria ci sono coinvolti protagonisti del mondo dello sport e del calcio. Almeno per quelle che sono le notizie, poi sapete che non do certo giudizi".