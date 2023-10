"Confronto con la squadra?" Garcia svela: "Ho creato il consiglio dei saggi con i leader"

Ultime notizie UEFA Champions League - L'allenatore del Napoli Rudi Garcia ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Sky Sport, alla vigilia di Napoli-Real Madrid match di Champions League.

C'è un estratto interessante, con la risposta di Rudi Garcia a Sky alla domanda: "È vero che c'è stato un confronto con la squadra?". Questa la risposta del tecnico:

"Voi siete giornalisti seri, quando ci sono stupidaggini basta non riprenderle. Solo questo. Io parlo con i miei giocatori individualmente, collettivamente, ho creato un consiglio dei saggi con i leader, però spesso è l’allenatore che chiamo i giocatori per parlare di qualcosa. In tutti i club in cui sono passato è capitato così. Più spesso così, che i giocatori invece che sollecitano l’allenatore: dovrebbero farlo di più. Non è stato così a Napoli. Da quanti componenti è composto il consiglio? Pensiamo alla gara di Champions, ne parleremo più avanti".