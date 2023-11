Empoli, Andreazzoli in conferenza: "Al Maradona con atteggiamento e voglia di confrontarsi, abbiamo fatto un gran gol con un'azione manovrata"

Al termine di Napoli Empoli ha parlato Andreazzoli in conferenza stampa in diretta della partita di Serie A.

Napoli - In conferenza stampa Andreazzoli dopo Napoli Empoli:

"La reazione della squadra? Se lo spirito di reazione è riferito al fatto che sia mancato dopo che abbiamo subito, non si discute e ci sono i numeri. Ma lo spirito di reazione è anche venire al Maradona e avere atteggiamento e voglia di confrontarsi, è una reazione a ciò che è successo lunedì. Non sono d'accordo sul fatto che lunedì abbiamo fatto una pessima partita: è stata mezz'ora brutta, poi potevamo anche pareggiare e c'è mancato qualcosa, ma sotto di due gol abbiamo reagito e potevamo pareggiare. Non manca lo spirito di reazione, forse la squadra si deve ritrovare in una condizione che vorremmo come accaduto oggi. Dobbiamo migliorare, ci mancherebbe, altrimenti non sarebbero dovute arrivare certe decisioni.

Come spiegare i gol non segnati? Vedremo cosa lascerà questa partita dopo la sosta, la propositività c'è sempre così come la produttività. Oggi abbiamo fatto un gran gol con un'azione manovrata, certe volte un palo ci ha sfavorito. Questa è oggettività, non difesa della squadra. Sono d’accordo, in quel momento abbiamo bisogno di una nuova linfa.

Fazzini ha fatto una grande partita, sono stati bravi anche Bereszynski, Cancellieri, gli altri che sono usciti. Abbiamo cercato di limitare un po’ la potenzialità della squadra avversaria che è più forte di noi, serve che gli crei qualche problema. Il difficile è concretizzare questa fase, non dipende dall’allenatore, dalle proposte. Volevamo uscire in quella maniera, oggi è l’arma che più ci rende la verticalità, per ora andiamo su quella strada. Andiamo su quella verticalità in questo momento.

Il Napoli è una squadra forte, che ha qualità importanti, avevamo la necessità d’abbassare il loro valore. Molto probabilmente il Napoli poteva fare anche di più, bisogna anche dire che non gli abbiamo permesso di fare di più, è stata una partita difficile per loro come per noi a Frosinone. Il risultato che esprime la gara è sempre dipendente da quello che le due squadre fanno, da quello che io faccio e non mi fanno fare”