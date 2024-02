Sassuolo, Bigica: "Il Napoli vorrà riscattarsi, ma troverà una squadra agguerrita. Domani non ci sarà Viti"

Emiliano Bigica, nuovo allenatore del Sassuolo, ha rilasciato alcune dichiarazioni al sito ufficiale neroverde in vista della gara di domani al Mapei Stadium contro il Napoli. Per l'ex centrocampista azzurro si tratta dell'esordio assoluto in Serie A in quanto era alla guida della squadra Primavera.

Ecco le parole rilasciate da Emiliano Bigica al sito ufficiale del Sassuolo:

"Sono stato convocato dalla società dopo la gara della Primavera, è successo tutto molto velocemente. La società mi ha dimostrato grande affetto e stima affidandomi questo incarico. Sono grato a loro essendo qui al mio quarto anno. Ci tengo a ringraziare Dionisi con il quale ho avuto grande rapporto umano e sinergia in questi anni oltre la famiglia Squinzi e tutta la dirigenza del Sassuolo.

Ho sempre sognato questo momento, ho lavorato per questo. Da calciatore ho bruciato le tappe mentre da allenatore ho fatto la gavetta. Dall'altra parte c'è il Napoli, una squadra con la quale mi sono tolto grandissime soddisfazioni in una città dove mi sono trovato bene. In questi due giorni ho cercato di parlare molto con i ragazzi, sanno che il momento non è facile e che c'è bisogno di tirare fuori la assimo per raggiungere una salvezza che ci meritiamo per i valori tecnici e morali che abbiamo.

Se lavoriamo di gruppo, la qualità verrà fuori. Il Napoli è una squadra forte, ha dei campioni che ha giocato delle gare ravvicinate e verranno qui spinti dal calore dei loro tifosi per fare punti. Troveranno una squadra agguerrita che vuole tornare a fare punti, ce lo dice la classifica e lo dobbiamo a tifosi e società. Dobbiamo avere quel furore agonistico che ci porti a fare qualsiasi gara come se fosse l'unica della vita. Non ci sarà Viti proverò a recuperare tutti fino all'ultimo".