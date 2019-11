Klopp in conferenza: "Salah domani ci sarà, vogliamo vincere e passare il turno. Napoli? Resta squadra pericolosa nonostante le voci, Ancelotti non ha bisogno dei miei consigli" [VIDEO CN24]

Ultimissime calcio Napoli - Jurgen Klopp e Andrew Robertson in conferenza stampa alla vigilia di Liverpool-Napoli. Il tecnico tedesco, live da Anfield Road, presenta il match di Champions League contro il Napoli che andrà in scena mercoledì 27 novembre alle ore 21.00. Segui la diretta scritta su CalcioNapoli24.it e la diretta televisiva su CalcioNapoli24TV, canale 296 del digitale terrestre.

14.55 - Termina la conferenza stampa di Klopp e Robertson da Anfield Road

"Il Napoli può contare su un ottimo allenatore ed hanno un grande schieramento tattico. La rosa azzurra ha giocatori di grande qualità che mettono in difficoltà chiunque, se però noi giochiamo al 100% possiamo battere tutti e per questo ci impegneremo al massimo per vincere domani sera".

Sulla gara contro il Napoli: "Pensiamo solo a vincere e passare il turno, la gara contro il Salisburgo non ci deve interessare. Da quando sono qui non ci siamo mai qualificati prima dell'ultimo turno, se domani ci riusciamo magari il mister deciderà di portare in Austria altri calciatori. Che Napoli mi aspetto dopo tutte le voci sulla questione ritiro? Ho letto poco su quello che è successo, hanno sicuramente un lavoro da fare per qualificarsi agli ottavi di finale. Tutto il resto sicuramente se lo dimenticheranno. Vorranno vendicarsi del match dell'anno scorso, saranno uniti e non pensereanno a quello che succede fuori dal campo"

Sulle tante gare ravvicinate: "Dobbiamo essere felici, perchè vuol dire che siamo competitivi. Non ci interessa dei tanti impegni, vogliamo solo far bene. Qualche acciacco c'è sempre ma non ci importa, abbiamo un grande staff di fisioterapisti che ci monitora ogni giorno e che ci fa arrivare nel migliore dei modi alle partite. Nessuno di noi vuole perdere una sola partita, io per esempio volevo giocare anche contro il Genk ma il mister ha detto di no. Stesso discorso anche per Salah contro il Crystal Palace lo scorso weekend. Competizione interna? Non c'è paura di perdere il posto, semplicemente nessuno vuole perdere nessun match perchè giocare a calcio è il nostro lavoro".

Ecco Robertson: "La caviglia sta meglio, recupero e mi sento bene. E' normale che ogni tanto ci siano degli imprevisti ma abbiamo una squadra forte che ci permette di affrontare al meglio queste situazioni. Troppi gol subiti? Sicuramente è un aspetto da migliorare e lavoriamo per questo a cominciare da domani. Non subire gol vuol dire dare anche una mano agli attaccanti che così hanno meno lavoro da fare in avanti":

14.45 - Finita la conferenza stampa di Jurgen Klopp che lascia la sala stampa: tra pochi minuti arriverà il difensore Andrew Robertson

Klopp: "Napoli sfavorito? In Germania non scommettiamo (ride, ndr) anche se i bookmakers ci danno per favoriti c'è da pensare che sarà una sfida facile. Come ho detto prima resta una partita di calcio e dobbiamo affrontarla nel migliore dei modi per andare avanti in una competizione alla quale teniamo molto".

Sulla questione del mancato ritiro del Napoli: "(Ride, ndr), In Premier la struttura dei club è diversa, andai in ritiro quando ero al Mainz. Francamento non so quello che è successo a Napoli, quindi non saprei come commentare questa situazione. Io mi aspetto un Napoli più forte e carico, non mi sono fatto un'idea. Se fossi un giocatore del Napoli cercherei di ricompattare il gruppo e lottare per superare i problemi. Carlo (Ancelotti, ndr) sa bene cosa fare e come uscire da questa situazione. Noi domani non dobbiamo pensare agli altri, ma concentrarci su come affrontarli perchè vogliamo fare bene in Champions. Sarà sicuramente una partita difficle contro una squadra veloce e tecnica, dobbiamo concentrarci per fare bene e non pensare ad altro".

Ancora Klopp: "Che Napoli mi aspetto e che consiglio posso dare ad Ancelotti? Insigne sarà out ma resta una squadra forte e caricata per far bene. I risultati non sono arrivati ed ho letto qualcosa di quello che sta succedendo, ma domani non si gioca in Serie A ma in Champions. Poco importa chi scende in campo, hanno dei campioni anche in panchina. Ancelotti non ha bisogno dei miei consigli, è tra i migliori al mondo e spero di parlare con lui domani".

Klopp: "Salah Sta bene e ci sarà, la cosa non mi preoccupa. Per Matip invece dobbiamo vedere, sta migliorando ma verrà monitorato passo dopo passo. La decisione della Carabao Cup? E' stata presa insieme alla società, sicuramente sono tante partite da disputare ma affronteremo una gara alla volta. Adesso devo concetrarmi sul prossimo impegno, quello contro il Napoli per passare il turno. Sarebbe un grandissimo errore dare per scontato la vittoria di domani, anche il Napoli vince passa il turno. Tutto il resto non conta, dobbiamo scendere in campo e vincere senza pensare al Salisburgo. Sarebbe una vittoria importantissima, sarà difficile anche se in casa loro stanno succedendo tante cose ma restano una squadra forte infatti all'andata abbiamo perso in casa loro. Anche l'anno scorso hanno lottato duramente qui ad Anfield"

14.35 - Nota a margine, al momento non c'è Andrew Robertson in conferenza con Klopp: il tecnico tedesco è da solo, mentre il terzino parlerà più tardi

14.30 - Ecco Jurgen Klopp e Andrew Robertson, inizia la conferenza stampa:

14.25 - Si attende l'arrivo di Klopp e Robertson in sala stampa, ancora pochi minuti e inizierà la conferenza pre-partita di Liverpool-Napoli

14.00 - Benvenuti dalla sala stampa di Anfield Road, tra circa 30 minuti inizierà la conferenza stampa di Jurgen Klopp e Andrew Robertson. Ecco la diretta testuale di CalcioNapoli24.it.