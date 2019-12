Udinese, Gotti in conferenza: "Peccato non aver sfruttato le occasioni, potevamo vincere. Arbitraggio? Dal campo sembrava a senso unico..."

Ultimissime calcio Napoli. Dopo Udinese-Napoli prende la parola Luca Gotti, allenatore dei friulani, che in conferenza stampa analizza la gara andata in scena alla Dacia Arena e valida per la 15^ giornata del campionato di Serie A. Seguite la diretta testuale su CalcioNapoli24.it:

Conferenza Gotti Udinese-Napoli

Conferenza Gotti Udinese-Napoli

Ecco le parole dell'allentore dell'Udinese nella conferenza stampa post partita: