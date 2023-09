DIRETTA - Garcia: "Ci aspetta una maratona, Politano non al meglio ma sarà a Genova. Domani ci saranno dei cambi rispetto alla Lazio""

Oggi alle ore 12:45 l'allenatore del Napoli Rudi Garcia tornerà a parlare in conferenza stampa alla vigilia di Genoa-Napoli, partita di Serie A valida per la quarta giornata di campionato.

Garcia conferenza Genoa-Napoli

Dopo la sosta per le Nazionali, Garcia tornerà a sedersi nella sala stampa del centro tecnico di Castel Volturno per rispondere alle domande dei giornalisti.

Potrete seguire la conferenza stampa di Garcia in diretta su CalcioNapoli24.

12.30 - Inizia a popolarsi la sala stampa del centro tecnico di Castel Volturno, tra circa 15' inizierà la conferenza di Rudi Garcia alla vigilia di Genoa-Napoli.

12.45 - Ecco Garcia in sala stampa, inizia la conferenza:

Come ho ritrovato il gruppo? Ci aspettano 7 partite in 23 giorni, è come una maratona e dobbiamo iniziare bene. Bisogna avere tutto il gruppo a disposizione, ho ritrovato i ragazzi ieri che però non erano in grado di fare un allenamento normale perchè avevano viaggiato di notte. Solo oggi, con alcuni che non sono ancora al 100%, riprendiamo a lavorare. Sono felice perchè non ci sono infortunati, anche se Politano non è al meglio ma sarà con noi a Genova dall'inizio o in corsa anche se non ha 90'".

Sul turnover: "Darò spazio a chi lo merita, ma la squadra di domani non sarà la stessa che ha iniziato contro la Lazio".

Su Raspadori: "Non ho visto tutte le partite delle Nazionali. So che ha giocato 70' da punta nella seconda partita. Fa parte delle sue soluzioni, quando parlo di lui ho sempre detto che può giocare in tutti i posti d'attacco. Può avere anche la mezzala perchè ha le qualità, poi è normale che avendo Osimhen centravanti poi diviene difficile. Lo useremo dove c'è spazio e dove la squadra lo richiede, sta già giocando molto ed è importante per me e la squadra"