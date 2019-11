Liverpool-Napoli, conferenza Ancelotti e Di Lorenzo: seguila in diretta su CalcioNapoli24.it

Ultimissime calcio Napoli - Carlo Ancelotti e Giovanni Di Lorenzo in conferenza stampa alla vigilia di Liverpool-Napoli. Champions League, penultima giornata del gruppo E: gli azzurri andranno ad Anfield Road in cerca di punti preziosi per strappare con anticipo il pass per gli ottavi di finale. Il Napoli si ritrova nel Girone E, dove affronterà il Liverpool di Klopp. Parla il tecnico della SSC Napoli con la conferenza pre partita: seguila in diretta testuale su CalcioNapoli24.it e in diretta televisiva su CalcioNapoli24TV, canale 296 del digitale terreste.

Conferenza Ancelotti, Liverpool Napoli

Conferenza Ancelotti, Liverpool-Napoli