Condizioni Lavezzi, l'avvocato fa chiarezza: "Nessun problema con alcol e droghe, è ricoverato per ipomania"

Notizie calcio. Ezequiel Lavezzi, ex giocatore di Napoli e PSG, è attualmente ricoverato dal 7 gennaio in una clinica specializzata in problemi di salute mentale.

Perché Lavezzi è ricoverato? Lo svela l'avvocato

Sullo stato di salute del Pocho e sulle cause che hanno portato al ricovero si sono fatte tante speculazioni negli ultimi giorni e il suo avvocato, Mauricio D'Alessandro, ha voluto chiarire la situazione smentendo le voci che parlavano di problemi con alcol e droghe: "Non è in cura per droga o abuso di alcol ma a causa di un disturbo psichiatrico che colpisce l'umore chiamato ipomania"

D'Alessandro ha inoltre affermato che Lavezzi sta bene e si sta riprendendo grazie all'aiuto della sua famiglia. Era stato proprio Lavezzi a decidere di entrare in un centro sanitario: "È dura, ma devo farlo. Devo cambiare la mia vita e le mie abitudini. Devo fare tutto questo per mio figlio".