Condò: "Vlahovic verrà certamente ceduto, ma a quanto? La Juventus lo sta deprezzando"

Paolo Condò, giornalsita, direttamente dagli studi di Sky Sport, è intervenuto per parlare dell'ennesima esclusione di Dusan Vlahovic da parte di Thiago Motta per la gara tra Juventus e PSV di Champions. Ecco le sue parole riportate da TMW: "C'è da considerare anche l'aspetto economico, lo stanno deprezzando. Certamente verrà ceduto in estate, non prendiamoci in giro, e immagino che abbiano in testa un piano per acquistare Kolo Muani, che comunque ha fatto solo 3 partite e bisogna aspettare a giudicare, ma a quanto puoi vendere oggi Vlahovic?".