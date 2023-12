A Sky Sport, durante il post-partita di Napoli-Cagliari, è intervenuto il giornalista Paolo Condò:

‚ÄúEra necessaria la vittoria per Mazzarri, √® finito il ciclo terribile e col Cagliari in casa non si poteva sbagliare: per lungo tempo il match √® stato sul filo del terrore, il Napoli ha sbloccato Osimhen e Kvaratskhelia ed √® il dato pi√Ļ importante. Ora il match con la Roma pu√≤ essere uno snodo importante‚ÄĚ