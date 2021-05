Condò: "Osimhen si divide con Hakimi il titolo di miglior giocatore arrivato in Serie A la scorsa estate, è un'arma totale"

Napoli - Paolo Condò, editorialista di Repubblica, commenta sul quotidiano la giornata di Serie A.

“Il Napoli si trova nella posizione di poter sfruttare appieno l’arma totale di cui è dotata quest’anno: Osimhen si divide con Hakimi il titolo di miglior giocatore arrivato in Serie A la scorsa estate. Alla capacità di correre in campo aperto e di non tremare davanti alla porta ha aggiunto ormai una lettura delle situazioni, vedi lo splendido lancio per Insigne che ha innescato il secondo gol, che ne fa un attaccante completo”