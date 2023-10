Paolo Condò è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel corso del post partita di Napoli-Real Madrid 2-3. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Tre galattici nel Real Madrid, il Napoli ha giocato alla pari ma si è arreso perché non ha Bellingham, Vinicius e Valverde. Per me l’inglese, tra i non attaccanti, sarà il miglior giocatore del mondo per i prossimi anni”.