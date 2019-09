Paolo Condò, giornalista di Sky Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso dopo la fine di Juventus-Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“E’ passata un’ora da quando è finita la partita e non abbiamo ancora mai parlato, se non citando il suo gol, Cristiano Ronaldo. Forse esageravamo noi l’anno scorso ma era la novità e ne analizzavamo le giocate. Questa è la prova che sono cambiate le cose in casa Juventus”.