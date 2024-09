Napoli - Paolo Condò ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport:

"Alla Juventus non penso rivedremo il gioco di Thiago Motta al Bologna. Zirkzee palleggiava e faceva inserire gli altri, ora c'è Vlahovic che ha l’ultima giocata ma non il resto. Il cambio modulo di Conte fa capire quanto lui sia contento della rosa, è così contento delle scelte a centrocampo che ne fa giocare uno in più come McTominay".