Condò: "Caso scommesse? Sono affranto, ma vanno fatte delle distinzioni"

Negli studi di Sky Sport, Paolo Condò ha commentato la questione scommesse, emersa nelle ultime ore con il coinvolgimento di quattro calciatori di Serie A:

"Sono davvero affranto per quanto accaduto, ma vanno fatte delle specifiche distinzioni: scommettere sulla propria squadra è un reato gravissimo, mentre la ludopatia o il gioco d'azzardo come può essere lo stesso poker è una cosa diversa. Andranno prese severe scelte per chi ha ha sbagliato".