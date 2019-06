Condò: "Ancelotti ha sempre messo davanti i rapporti umani a quelli professionali. Quando Ronaldo l'ha chiamato per allenare la Juve..."

Paolo Condò ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss: "La finale persa contro il Liverpool è stato l'unico episodio negativo della carriera di Ancelotti, ma di fronte aveva Benitez. Poi due anni dopo quel Milan si prese una grande rivincita. Ancelotti è una persona prima di essere un professionista, mette sempre questo aspetto davanti a tutto. Ha sempre messo i rapporti umani sopra ogni cosa. Il mio ricordo di Carlo risale ad uno spareggio per salire in B tra Parma e la mia Triestina. Fu decisivo con due gol ed in genere è uno che non tradisce, questo aspetto ha fatto breccia nel cuore di grandi campioni che ha allenato. Si dice che Ronaldo abbia contattato Ancelotti per fargli allenare la Juve: questo sta asignificare quanto Carlo sia un grande uomo per come si relaziona con i campioni"