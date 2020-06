Condò a CN24: "Il messaggio più potente di Gattuso è arrivato a Callejon. Champions? Rimontare l'Atalanta sarà dura ma serve arrivare al top al Barcellona"

Ultime calcio Napoli - Paolo Condò è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

Condò

“Siamo solo all'inizio, il Napoli giocherà fino ad agosto dovendo disputare la Champions. Gattuso sa di avere una squadra forte e, a questo punto, non c'è squadra avversaria che tenga. Per tornare in Champions bisognerebbe recuperare l'Atalanta che è lontana. Serve, in campionato, ora vincere quante più gare per arrivare al top in Champions ad agosto. Il valore del Napoli non è il sesto posto, ma il secondo. All'inizio del campionato, che sembra lontano tanti anni fa, il Napoli era considerato come alternativa alla Juve. Poi a gennaio è arrivato Demme, uno che ha trasformato il centrcampo. Questa è una squadra che ha già calciatori importanti con l'aggiunta anche di Politano e Lobotka. Il messaggio più potente di Gattuso è arrivato a Callejon che andrà via. Mertens? Ambasciatore del Napoli nel mondo, non perde occasione per dimostrarlo ma le lacrime di Callejon hanno lo stesso effetto del messaggio in video del belga. Insigne? Ha fatto una scelta, ci sono procuratori che prendi per cambiare squadra e alcuni che tu lasci perchè non vuoi cambiare. Ha fatto una scelta alla Totti e Del Piero, vuole diventare calciatore bandiera".