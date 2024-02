Comune, Simeone a CN24: "Stadio Maradona, attendiamo offerte concrete ma non è detto che si accettino: si parta dalla serietà. Servono centinaia di milioni di euro ma siamo pronti a fare la nostra parte"

Nino Simeone, consigliere del comune di Napoli, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (79 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime notizie sul Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Gli appelli non servono, ha fatto bene Abodi a tracciare alcune ipotesi ma ci sono problemi. Abbiamo bisogno di soldi, il Napoli vuole fare investimenti ma vuole contributi. Mi aspettavo di più da parte del ministro ma apprezzo la volontà di risolvere la questione. Aspettiamo le proposte ma non si accettano solo perchè arrivano. Il tema vero è che mi aspettavo dal ministro dello sport una bozza di un qualcosa che lui stesso, a più riprese, aveva messo in atto in passato. Sono sicuro che il 99% degli stadi, tranne quello della Juventus, non è a norma per ospitare le gare dell'europeo del 2032. Il tema vero è capire dove si vuole arrivare, fare ipotesi sull'utilizzo del suolo pubblico per investimenti di strutture sportive ma tutte quelle strutture appartenenti ai comuni, come Milano, Torino, Messina che cosa devono fare? Devono cadere? Non c'è nessun comune che possa spendere somme di denare atte a rispettare i parametri UEFA. Abodi ha visto le cose dalla sua prospettiva.

Quali interventi necessari per il Maradona? L'investimento prevede X milioni di euro di manutenzione straordinaria. Nel 2019 sono stati spesi 30mln di euro. Vanno fatti altri investimenti ma ci sono linee di credito: servono aiuti, ce li aspettiamo come tanti comuni. Vorremmo una riqualificazione tutto intorno allo stadio. Ci voglio soldi e fondi: servono centinaia di milioni di euro di spesa ma il comune di Napoli è pronto a fare la propria parte. I fondi del PNRR non possono essere spesi per gli impianti sportivi, altrimenti avremmo già risolto.

De Laurentiis è un grande imprenditore. E' riuscito a fare tanto in questi anni, non solo dal punto di vista sportivo ma anche a livello societario. La base di partenza deve essere la serietà: un piano che coinvolga si l'interesse privato ma anche quello pubblico. Gli altri stadi d'Italia non mi sembrano così messi bene".