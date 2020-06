Comune di Napoli, Borriello: "La pista di atletica resta, abbiamo risolto un problema con i tabelloni. Cori come sottofondo? Ottima idea"

Ultime notizie Napoli calcio. L’assessore dello Sport del Comune di Napoli, Ciro Borriello è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Ha parlato dello stadio San Paolo e delle operazioni per riparare l’esterno dell’impianto.

“Una sorta di stima per riparare l’esterno l’abbiamo: circa 10-12 milioni di euro. Questo finanziamento dovrà essere ricercato in una fase successiva nella convenzione col Napoli. Non appena torneremo alla normalità, riallacceremo il discorso col Napoli per migliorare l’esterno del San Paolo”.