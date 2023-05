Comune Napoli, Simeone: "Problemi ai mezzi pubblici? Chiedo scusa ai cittadini, abbiamo un obiettivo per i prossimi due anni"

Notizie Calcio Napoli – Il consigliere comunale di Napoli Nino Simeone, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione Radio Goal.

Queste le sue parole:

Il servizio d’ordine è stato prefetto, la linea 1 della metro è riuscita a contenere le migliaia di persone in transito verso la città, molto meno invece la cumana che mi dicono aver avuto problemi ad un treno, alcune stazioni erano chiuse e non capisco perché. La linea 2 della metro ha avuto guasti a dei treni, Ferrovie dello Stato deve stare più attenta. Migliaia di persone si sono mosse a piedi dal Maradona fino a piazza Garibaldi, chiedo scusa a tutti, sono problemi che capitano ma sarebbe meglio non accadessero in occasioni simili.

Abbiamo acquistato due treni nuovi, il terzo dovrebbe entrare in servizio nei prossimi 15/20 giorni. Per garantire la copertura dei treni nella giornata di Napoli-Salernitana abbiamo dovuto arretrare la fermata a piazza Dante, non potevamo arrivare fino alla fermata Garibaldi perché sarebbe stato difficile garantire il servizio. Trasporti idonei ad una metropoli europea? Dovremmo arrivare a questo obiettivo nei primi due anni, salvo eventuali intoppi.