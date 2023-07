Comune Napoli, Guangi: "Stadio Maradona? Aumentati i posti per i disabili e non solo, tutti i cambiamenti..."

Notizie Calcio Napoli – Il vicepresidente del consiglio comunale di Napoli, Salvatore Guangi, è intervenuto ai microfoni di Sportitalia durante le trasmissione “Aspettando Calciomercato”:

“Come Comune stiamo facendo un grande lavoro: abbiamo aumentato da 138 a 278 posti disabili già per la prossima stagione. Negli anni scorsi abbiamo avuto grosse difficoltà ma ora siamo allineati alle direttive FIGC. La regione sta facendo un buon lavoro sugli stadi del territorio, so che De Luca ha stanziato 100 milioni di euro per l’Arechi e altri 40 per lo stadio Collana, storico impianto per la storia del Napoli. Penso che 100 milioni per il solo Arechi siano eccessivi, potevano essere distribuiti anche sul campo Casertana e sul Vigorito e altri impianti della regione.

Come stadio Maradona abbiamo ricevuto 25 milioni di finanziamento dalle universiadi, ora infatti è uno stadio all’altezza anche se forse andrebbe ritoccato un altro po’. Verranno fatti altri 19 bagni. La convenzione va rivista perché quella stipulata con il presidente De Laurentiis non è stata la migliore, ora serve aspettare 4 anni e l’amministrazione dovrà attendere per riformulare un accordo per far entrare alle casse del comune qualche soldo in più dal Napoli.

Altri cambiamenti? Me lo auguro, noi attenzioniamo molto lo stadio Maradona, abbiamo in mente di fare un sopralluogo per cercare di fare qualcosa di nuovo per l’impianto, c’è grande attrattiva e vengono tanti turisti, dobbiamo migliorare la struttura. Faremo in modo di spinge il sindaco per riqualificare ancora di più questo impianto”.