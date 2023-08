Comune Napoli, Ass. Ferrante: "Napoli presente, lo sport come opportunità da sfruttare. Sui miglioramenti del Maradona..."

Notizie Calcio Napoli – Assessore allo sport del comune di Napoli, Emanuela Ferrante, è intervenuta ai nostri microfoni nel corso della trasmissione CN24Live:

“Euro 2032? La ristrutturazione dello stadio in andrà conclusa entro il 2027, abbiamo avuto questa bella notizia a cui si aggiunge quella in cui siamo in finale per aggiudicarci il titolo di capitale europea dello sport nel 2026. Napoli c’è, stiamo cercando di creare iniziative per mettere lo sport al centro della città, oltre ad un discorso di politica sociale lo sport ha grande richiamo al turismo e al lavoro, racchiude tante opportunità e serviva solo sfruttarle, stiamo facendo di tutto in queste senso. Aumentano i posti per disabili al Maradona? I posti diventeranno 278 per coloro con disabilità motorie e non.

Ci saranno posti dedicati in tutti i settori e servizi riservati perché abbiamo avuto molte richieste anche in tal senso. Il comune e la SSC Napoli hanno incontrato le associazioni che stanno dalla parte dei disabili, ci hanno segnalato le difficoltà non solo per quanto riguarda i posti a sedere ma anche per l’acquisto dei biglietti. Il Napoli si è impegnato a rendere più semplice l’acquisto online, ci sarà un a riunione il prossimo 8 settembre per discutere di tutte queste iniziative.

Ulteriori miglioramenti al Maradona? Un efficientamento energetico sarebbe fondamentale e sicuramente uno stadio ancora più inclusivo e moderno dal punto di vista commerciale, con strutture aggiuntive come altri stadi europei. La copertura rientra nell’efficientamento energetico, poi un aumento di posti ed uno stadio ancora più accessibile, ci sono ancora difficoltà perché abbiamo dovuto ammodernare uno stadio molto vecchio.

Lavori a campionato in corso? Di questo non abbiamo ancora discusso, si dovrà trovare un accordo con il club per evitare disagi alla squadra e ai tifosi che vorranno sostenere la squadra dal vivo, abbiamo tempo per organizzare. I fondi per Euro 2032 ci consentiranno di migliorare ulteriormente l’impianto. Ci auguriamo inoltre di poter ospitare il Napoli femminile allo stadio Collana, sarebbe un grande traguardo”.