Comune La Spezia, l'assessore Saccone: "Spezia-Napoli è la gara del mio cuore: vi dico il pronostico della gara"

Napoletana di nascita, ma spezzina d'adozione. Patrizia Saccone, assessore del Comune di La Spezia, racconta il suo personale Spezia-napoli ai microfoni della "Città della Spezia":

"Lo scorso anno purtroppo ci furono eventi vergognosi, tutto completamente inutile come è sempre la violenza. Lo scorso maggio oltre al danno ci fu anche la beffa, mi auguro che i violenti non possano mettere più piede negli stadi. Io trovo giuste le misure che si sono prese nelle scorse settimane dopo i fatti accaduti in autostrada. È giusto che anche i club imparino, così come i tifosi, che come sbaglia uno, purtroppo, ci possono rimettere tutti. Le misure intraprese credo siano state necessarie e ora mi auguro che bastino.

Il mio cuore è diviso a metà. Sono stata anche assessora allo Sport, lo Spezia l’ho visto crescere, salire in Serie A, e sono centinaia le manifestazioni che il club ha fatto per la città e con la città, anche con le associazioni no profit. Ma è ovvio che per le mie radici sono divisa a metà: sono da trent’anni qui, ma sono comunque nata a Napoli e in casa siamo una famiglia metà juventina e metà napoletana. Anche se quando gioca lo Spezia siamo tutti tifosi delle Aquile. Pronostico? Dico un 2-2 che regala un punto a testa e fa felici tutti"