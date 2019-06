Comune, l'Ass. Borriello: "Presto la firma con il Napoli per la convenzione del San Paolo, i lavori vanno alla grande. Sui concerti..."

Ciro Borriello, assessore dello Sport del Comune di Napoli, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: "Ormai ci siamo, presto ci sarà la firma della convenzione per lo stadio San Paolo con il Napoli, è un accordo vantaggioso per entrambi le parti. In periodo specifici possiamo organizzare concerti sia noi che loro. I bagni sono stati fatti, i tabelloni sono stati messi, i sediolini nuovi anche, tutto va per il verso giusto. Ci siamo quasi e la manifestazione può iniziare".