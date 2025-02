Comune di Napoli, Simeone: "Basta chiacchiere sul Maradona, non saremo capro espiatorio di nessuno!"

Nel corso di ‘Bordocampo – II Tempo’, trasmissione in onda sulle frequenze di Radio Capri, è intervenuto Nino Simeone, consigliere del comune di Napoli: “Non vedo come Napoli non potrebbe essere città ospitante degli Europei, ma anche per considerazioni commerciali. Il tempo scorre, lo stadio Maradona ha bisogno di avere degli interventi di ristrutturazione. Ora c’è bisogno di sedersi intorno al tavolo, è interesse anche degli organizzatore degli Europei che si svolgano anche a Napoli. Lasciamo stare Gravina che ha “dimenticato” di inserire Napoli tra le città. Noi dobbiamo farci trovare pronti, vediamo di capire se c’è la volontà da parte del Napoli di partecipare.

Chiacchiere ce ne sono state in quantità enormi, una cosa la voglio dire: io e l’amministrazione comunale non saremo il capro espiatorio di nessuno. Non so se arriverà qualcosa all’ultimo come nel calciomercato, ma ripeto non saremo capro espiatorio di nessuno. C’è stata la cena tra Manfredi e ADL, poi se le intenzioni sono altre lo capiremo. Se il Napoli si tirasse indietro dobbiamo trovare una soluzione B, non l’abbiamo mai voluta prendere in considerazione. Leggo di sopralluoghi di ADL, ma non dobbiamo confondere il centro sportivo con lo stadio, che è della città e dei napoletani, se si decidesse di venderlo spetterà agli enti preposti, ma basta chiacchiere“.