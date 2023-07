Comune di Napoli, Simeone a CN24: "Altri 150 posti per disabili al Maradona. Daremo battaglia se pensano di escludere Napoli da Euro 2032"

Nino Simeone è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (79 Digitale Terrestre) per parlare del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Siamo riusciti a trovare altri spazi da dedicare alle persone disbaili al Maradona ed abbiamo sistemato altri 11 bagni dedicati esclusivamente. Parliamo di 140-150 posti in più per i disabili allo stadio. resta l'amaro in bocca per la procedura articolata a cui devono essere sottoposti i disabili per assistere alle gare interne degli azzurri. Il nostro prossimo step sarà quello di risolvere anche questo problema. Se qualcuno pensa di escludere il Maradona dalle gare per Euro 2032 dovrà fare i conti con noi. Non voglio proprio pensarci a questa ipotesi remota anche se qualche voce mi sta già arrivando".