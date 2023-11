Comune di Napoli, Savastano: "De Laurentiis sprezzante e distaccato, se vuole che lo stadio gli sia venduto a un euro..."

Ultime notizie Napoli - La seduta del Consiglio comunale, presieduta da Vincenza Amato, si è aperta oggi in via Verdi con la partecipazione di 24 consiglieri comunali.

La discussione si è concentrata su questioni urgenti, come previsto dall'art. 37 del Regolamento.

Iris Savastano (Forza Italia) ha manifestato il proprio fastidio per le dichiarazioni di De Laurentiis:

"Ieri ho avuto un grosso fastidio, ascoltare le sue dichiarazioni ha dato fastidio. Ha detto che odiamo Napoli, è gravissimo e non lo accettiamo. Ha fatto brutta figura, i panni sporchi si lavano in casa propria e non in pubblico. Bene che voglia fare investimenti, ma non credo che siano arrivate proposte ufficiali. Se vuole che gli sia venduto a un euro, perchè dobbiamo chiedere soldi a chi vive nelle case popolari? È fuori da ogni discussione, la sua affermazione è grave e ricordo a De Laurentiis che lo stadio è un luogo pubblico di aggregazione per tanti atleti che non hanno tanti posti dove fare attività sportiva. Ha sempre un atteggiamento sprezzante e distaccato, è la considerazione che ha di noi: in realtà noi come Consiglio proviamo a risolvere sempre i problemi della città"