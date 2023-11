Comune di Napoli, Longobardi: "De Laurentiis? Prima di pensare al Maradona dovrebbe togliersi i debiti con il Comune"

Ultime notizie Napoli - La seduta del Consiglio comunale, presieduta da Vincenza Amato, si è aperta oggi in via Verdi con la partecipazione di 24 consiglieri comunali.

La discussione si è concentrata su questioni urgenti, come previsto dall'art. 37 del Regolamento.

Giorgio Longobardi (Fratelli d’Italia) ha espresso solidarietà al sindaco per l'attacco del presidente del Napoli, chiedendo il recupero del debito del Calcio Napoli nei confronti del Comune:

"Aurelio De Laurentiis dovrebbe scindere il tifo dal bene di Napoli, il sindaco ha a cuore il bene della città: non è un problema se è tifoso della Juventus o della Juve Stabia. Al patron dico che prima di pensare di acquistare lo stadio, dovrebbe prima togliersi i debiti con il Comune. Anzi chiedo di fare una comparazione, ci sono casi di persone che non hanno pagato in alloggi che non sono lo stadio Maradona: quando non pagano, li sfrattiamo. A questo punto non dico sfrattiamo il Napoli dal Maradona, ma facciamo sì che al Comune arrivino i soldi dal contratto"