Comune di Napoli, l'ass. Ferrante: "Stadio Maradona? Non c’è la possibilità di avere un aiuto dal Governo"

Ultime notizie Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’assessore allo Sport del Comune di Napoli Emanuela Ferrante, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Europei 2032? Napoli è in corsa ma serve un progetto dei privati, da noi non è mai stato presentato nulla e così non si può pensare di ristrutturarlo con milioni di euro. Non c’è la possibilità di avere un aiuto dal Governo per aiutare gli stadi in fase di valutazione e che non hanno le caratteristiche per essere ammessi. Il diritto di superficie o il fondo immobiliare Invimit sarebbero già differenti, dipenderebbe la quota di proprietà del Comune con altri investitori e si potrebbe pensare anche alla gestione dell’impianto”