Comune di Napoli, l'ass Borriello: "Contro il Barcellona sarà la partita dell'anno, ci sarà un pubblico importante al San Paolo"

Ultimissime calcio Napoli - Ciro Borriello, Assessore allo sport del comune di Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni A Radio Kiss Kiss:

“La partita del Napoli con il Brescia è stata portata a casa senza sofferenze. Martedì ci sarà la partita dell’anno. Il Napoli in quelle occasioni ha sempre dimostrato di non soffrirle e lo abbiamo visto con il Liverpool, con l’Inter, con la Juventus, con la Lazio. Siamo stati fortunati ma la fortuna aiuta gli audaci. Questa partita conta perché ci sarà un pubblico importante al San Paolo.

Per il Barcellona sarà una partita come tante ma per noi è la partita! La Questura fa un lavoro eccezionale durante queste gare e garantisce la giusta sicurezza sempre, anche se non credo che ci saranno particolari problemi di tensione perché il Napoli va d’accordo con le squadre spagnole. I trasporti pubblici saranno garantiti come in tutte le gare e manifestazioni internazionali. I tifosi potranno recarsi tranquillamente allo stadio con i mezzi pubblici. Cori razzisti? Ai tifosi del Brescia noi diamo la massima solidarietà, offriamo strutture e aiuti”.