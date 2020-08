Comune di Napoli, l'annuncio dell'Assessore Borriello: "Da ottobre apriremo posti per i disabili in ogni settore dello stadio"

L’Assessore allo Sport al Comune di Napoli, Ciro Borriello, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“A Castel di Sangro stanno facendo belle cose, l’organizzazione è eccezionale e sono contento. Stadi aperti? Come città eravamo già pronti, ma le norme anti covid sono molto rigide. Il Napoli e Castel di Sangro hanno avuto un bel coraggio ad aprire lo stadio ai tifosi. Dobbiamo conviverci col virus e ben vengano alternative come queste. San Paolo? C’era qualcosa da sistemare come alcuni bagni in alcuni settori, da fine ottobre avremo un settore disabile in ogni settore dello stadio”.