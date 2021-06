Comune di Napoli, il consigliere Sgambati: "Siamo ancora in alto mare per l'inaugurazione del Maradona: non c'è stato un incontro con ADL" [ESCLUSIVA]

Carmine Sgambati, consigliere del Comune di Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a CalcioNapoli24 TV: "Speriamo che con il pass vaccinale si possa ritornare nuovamente allo stadio. Per l'inaugurazione dello stadio Maradona siamo ancora in alto mare, non c'è stato alcun incontro con De Laurentiis ma solo qualche telefonata tra Borriello ed il direttore generale: vorremmo aprire al 10% della capienza con vecchie glorie e quanto altro. Lunedì ho un appuntamento con Borriello, ci impegneremo affinché questa cosa si possa fare nel minor tempo possibile per dare soddisfazione alla città. Lavori al Maradona? La Regione ci ha destinato delle risorse per l'impiantistica, ciò che sarà residuale verrà usato per questi fini".