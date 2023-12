Comune di Napoli, Carbone contro De Laurentiis: "Ci manda la maglia numero 23, non siamo scemi: nessuno è fesso! Vorresti comprare lo stadio per quattro soldi" | VIDEO

Luigi Carbone, consigliere comunale del Comune di Napoli, su Facebook ha pubblicato un video di risposta al presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis.

“Caro Babbo Natale per quest’anno vorrei un presidente della mia squadra di calcio un po’ più professionale nei rapporti col consiglio comunale che difende gli interessi del popolo della città in cui lui fai impresa, e te lo dico perché questa mattina ho ricevuto un regalo insieme agli altri colleghi nella nostra sede sociale di via Verdi.

Il signor De Laurentiis ci manda un omaggio con la maglia del Napoli e il numero 23. Come sempre riesce essere fuori luogo, perché lo sappiamo che il 23 non è l’anno in cui il Napoli ha vinto lo scudetto, ma da queste parti significa un’altra cosa (il 23 nella cabala napoletana significa ‘scemo).

Dovremmo ridere davanti a questa battuta? Purtroppo no caro Aurelio, tu devi imparare a stare al tuo posto e noi dobbiamo imparare a stare al nostro posto: non siamo amici al bar, siamo persone che fanno gli interessi della città su ruoli diversi. Tu fai business, noi dobbiamo difendere gli interessi del popolo che ci ha eletto. Noi sappiamo bene questo gioco, il 23 significa scemo ma qua nessuno è fesso.

Tu vorresti comprare lo stadio per quattro soldi, in modo tale che fai l’ennesimo affare nella città di Napoli, ti dico che qualche giorno fa hai detto del sindaco che è juventino che noi non amiamo la città : ma non è tanto il fatto di fare una squadra o di parlare una lingua, anche tu parli questo romanesco e cerchi sempre di dirti napoletano, quello che ti fai essere veramente napoletano è la signorilità .

E a proposito di signorilità , nemmeno nel biglietto di auguri ti sei sottratto dal vantarti caro Aurelio. Infatti hai scritto anche quest’anno celebrare il Natale con una donazione alla Caritas italiana. Tanto di cappello, ma da queste parti sai come si dice: fai il bene e scordatene”