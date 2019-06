Comune di Napoli, Borriello: "Scritta 'Napoli' al San Paolo rimandata a dopo le Universiadi: ecco perché. Dissi ad ADL di prendere James durante una discussione..."

Ciro Borriello, assessore allo sport del Comune di Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Goal, trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Quando ci fu quella discussione, a De Laurentiis dissi questo: 'Prendi James Rodriguez e vedi come la gente riempie lo stadio'. Per il San Paolo stanno facendo un grandissimo lavoro, vanno fatti i complimenti a tutti. Un profilo come James serve ad accendere la passione dei napoletani. L'anno scorso i risultati sono stati buoni ma è mancato coinvolgimento emotivo. Doveva arrivare qualche grande colpo, speriamo che questo possa avvenire quest'anno. Lavori all'esterno del San Paolo? Nella prossima gestione di dieci anni è ipotizzabile come cosa. Non ce l'abbiamo fatta ad andare a comporre la scritta "Napoli" perché avremmo dovuto cambiare l'assetto dei sediolini. Avremmo perso troppo tempo, valuteremo se farlo dopo le Universiadi".