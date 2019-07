Comune di Napoli, Borriello: "Lavori al San Paolo, proveremo a coprire il terzo anello in futuro. Impianto pronto per la presentazione di James? Speriamo..."

Ciro Borriello, assessore allo sport del Comune di Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a "Radio Goal", trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Il 3 agosto del 2018 il sottosegretario Giorgetti disse che ci avrebbe dato i soldi per riqualificare gli impianti. Poi sta a noi evitare di ritrovarci nelle condizioni in cui ci si trovava prima. I Comuni non possono curarsi della gestione di impianti sportivi. Stiamo preparando dei bandi per affidare questi impianti all'esterno tutelando, ovviamente, i più deboli. San Paolo? Sono stati tolti tutti i sediolini rossi, per stasera non sono state corrette alcune imperfezioni. C'è una recenzione che volevamo coprire ma non ci siamo riusciti. Quando completeremo la Curva B e gli spogliatoi proveremo a coprire il terzo anello. San Paolo pronto per la presentazione in grande stile di James Rodriguez? Speriamo... Posti a sedere? Un po' meno di 55mila"