Comune di Napoli, Borriello: "I maxischermi del San Paolo resteranno, ma dipenderà dal Napoli. Non tinteggeremo lo stadio all'esterno. Su James..."

Notizie Calcio Napoli - A Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto l'Assessore allo Sport del Comune di Napoli, Ciro Borriello. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"Cerchiamo di mantenere il San Paolo come fosse casa nostra. E' frutto di tanti sacrifici, tanto lavoro e va rispettato. E' un bene di tutti. Non abbiamo, purtroppo, possibilità di tinteggiare il San Paolo nelle parti esterne. Sono in corso i lavori dei sediolini della Curva B, i bagni e gli spogliatoi. Poi andremo a verificare i cupolini, alcuni dovranno essere sostituiti.

Il colore delle panchine? Se ne occuperà il Calcio Napoli, così come all'interno dello spogliatoio interverrà la stessa società. Maxi schermi? C'è tanto scetticismo attorno a questa cosa e mi dispiace. Stanno là, sono ancora nel carico della gestione delle Universiadi fino a dicembre, poi troveremo una forma col Calcio Napoli per la gestione di questi due maxi schermi.

E' un mezzo di pubblicità, quindi se ne dovrà occupare il Napoli. Sorveglianza 24 ore su 24? Il San Paolo è già sorvegliato 24 ore su 24, ma l'impianto è grande e ci sono state diverse intrusioni. Speriamo che col tempo ci saranno sempre meno sconsiderati ad entrare di notte.

I sediolini numerati? Sì, poi gli stewart si occuparanno di indirizzare ogni pagante al proprio posto. Pista d'atletica? Per il momento ce la teniamo, poi vedremo in futuro. Per ora non si toglie. James? Per quello che ne so e ne so veramente poco, credo che ci siano considerazioni che il Napoli sta facendo col Real.

I rapporti tra le due società sono ottimi, devono essere trovate le strade giuste per portare James a Napoli. Sono ottimista e credo che alla fine arriverà anche alle condizioni che detterà De Laurentiis. Il calciatore vuol venire a Napoli, devono mettersi d'accordo i due presidenti".