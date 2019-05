Comune di Napoli, Borriello: "I lavori al San Paolo procedono alla grande, i maxischermi ci saranno! Cittadinanza a Koulibaly? Napoli si identifica in lui"

Ciro Borriello, assessore allo sport del Comune di Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a "Radio Goal", trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"I lavori procedono alla grande, senza problemi, si sta lavorando anche di notte. Maxischermi non installati? Non è assolutamente vero! Ci saranno entro il 3 luglio. Ci sono centinaia di persone al lavoro, sono grandi lavoratori che stanno facendo uno sforzo enorme e questo vale per tutte le strutture. Ieri è passato un ordine del giorno molto importante: si chiede la cittadinanza onoraria a Kalidou Koulibaly dopo il 26 dicembre, c'è una città che si identifica in lui".