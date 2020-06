Comune di Napoli, Borriello: "Formisano del Napoli a marzo mi chiese se potevano fare una manutenzione al San Paolo. Voglio chiedere a Spadafora se..."

Ciro Borriello, Assessore allo Sport del Comune di Napoli, è intervenuto nel corso di Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli:

“Stadio riaperto? Se andiamo su un criterio di un terzo, sui 54 mila posti segnati, possiamo ragionare su 17 mila posti inizialmente. Molto lavoro dovrebbero farlo gli steward: l’accesso con cautela in orari differenti. Stiamo lavorando per questo, stiamo cercando di disciplinare quelle attività che mettono insieme le persone.

Noi abbiamo questa fortuna sfortuna che abbiamo pochi abbonati. Io voglio chiedere al Ministro Spadafora se c’è una speranza. Se lo fanno per cinema e teatri, perché non farlo anche per lo stadio?

Terreno di gioco? Un po’ marroncino, ma è la manutenzione. Posso assicurarvi che già dal primo decreto, a marzo, Formisano ci fece un email dove mi scriveva se poteva fare una manutenzione e noi abbiamo subito dato adesione.

La sanificazione? Da protocollo chi organizza l’evento deve provvedere a una serie d’attività, come controllo e sanificazione. Noi daremo il nostro supporto tecnico, ma presentare l’impianto in condizioni migliori lo deve fare chi organizza l’evento. Oggi ho sentito la dirigenza del Napoli e mi diceva che non ci possono essere più di 300 persone massime.”