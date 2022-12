Comune di Napoli, Ferrante: "Bellissimo vedere gli argentini festeggiare a Napoli, abbiamo un grande progetto per il Mario Argento"

L'Assessore allo Sport del Comune di Napoli, Emanuela Ferrante, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss:

"Bellissimo vedere gli argentini festeggiare a Napoli la vittoria del Mondiale. Come PNRR faremo un palazzetto dello sport a Scampia e riapriremo la piscina di Ponticelli dove faremo campetti multidisciplinari in un quartiere difficile. Per quanto riguarda il terzo anello del Maradona stiamo valutando dei pannelli con l'immagine di Diego. Stiamo ragionando con la società senza dare nulla per scontato e senza escludere alcuna soluzione. La statua di Maradona all'esterno, è sotto indagine e non posso dire altro. Il Sindaco sta lavorando a un progetto molto ambizioso per lo stadio di Fuorigrotta e serve tempo e pazienza per il Mario Argiento. Vorremmo creare un polo di sport e cultura che potrebbe rappresentare la rinascita di quel luogo. Ci lavoro alacremente e spero di riuscirci".