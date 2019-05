Comune di Napoli, Auricchio: "Sarà possibile acquistare i vecchi sediolini del San Paolo ad un prezzo simbolico, da luglio ce ne occuperemo"

Attilio Auricchio, capo Gabinetto del Comune di Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"Acquistare i vecchi sediolini del San Paolo? In maniera timida avevamo affrontato questo tema, poi sono arrivate richieste spasmodiche. L'amministrazione ha cercato di muoversi in maniera corretta e formale: metteremo in campo un sistema per far sì che i tifosi possano acquistare ad un prezzo simbolico ancora da stabilire il sediolino dello stadio San Paolo. Sceglieremo i pezzi migliori ad un prezzo simbolico: il ricavato potrebbe andare per un intervento di riqualificazione di una palestra o di un impianto sportivo in periferia. Siamo impegnatissimi e concentrati per le Universiadi: tutti gli uffici e tutto il personale è al lavoro. Il Comune ha fornito risorse alle Universiadi. questo per dire che immaginare l'operazione dei sediolini in questo momento è complicato. Per luglio ci occuperemo attivamente di questa situazione.

Il furto dei faretti del bagno del San Paolo? Fai bene a ricordare questa cosa, è un errore clamoroso di inciviltà che non riguarda le migliaia di persone che hanno passione e senso civico. Il danno è esiguo ma la cosa è inquietante".