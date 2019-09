Comune di Napoli, Auricchio: "Entro pochi giorni si firma, De Laurentiis vorrebbe fare il museo del Napoli al San Paolo. Salderà il debito”

Notizie Calcio - Attilio Auricchio, capo di gabinetto del Comune di Napoli, è intervenuto ai microfoni di CalcioNapoli24.it. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

"Firma sulla convenzione? Arriverà nei prossimi giorni. Rinvio dopo una riunione di quattro ore? Riunione cordiale, non ho contato le ore, ci sono vari aspetti da approfondire. La convenzione comporta delle dinamiche ed aspetti su cui lavorare. C'è da comprendere meglio alcuni spazi, il presidente vuole fare una riflessione per implementare il suo impegno, tutte cose positive. Incertezza sulla firma? Io non sono venuto per approfondire il tema 'firma'. Nei prossimi giorni ci saranno i pagamenti del dovuto, non credo ci siano problematiche. Il vertice era necessario perché magari non si immagina che venerdì abbiamo fatto un sopralluogo molto prolungato per passare lo stadio alla società. lo stesso avverrà per la consegna per la gara della coppa dei campioni. Lo stadio è una struttura molto complessa, oggetto di importanti lavori di riqualificazione. C'è un tema di gestione importante. La firma avverrà nei prossimi giorni, ora appuntamenti non ce ne sono. Avverrà sicuramente entro il 30. Non c'è data perché ci sono degli impegni importanti anche della squadra. Una volta messi a terra gli aspetti mi sento assolutamente tranquillo. La fumata bianca? Abbiamo ricevuto gli spogliatoi nei giorni scorsi dall'ARU, insieme ad altre aree dell'impianto. Alcuni lavori sono ancora in corso, c'è una complessità non indifferente sullo stadio. Abbiamo stipulato9 l'accordo, ci saranno sempre problemi e difficoltà perché è una struttura complessa. In questo momento mi sento di guardare in senso positivo. E' volontà dellasocietà ortganizzare uno spazio museale. Maxischermi? Non c'è un interesse diretto di gestione della società, ci sentiamo liberi da impegno. C'è un onere di questioni che vorrei capire un po' meglio. I tabelloni non sono all'interno della discussione. Debiti vecchi? Il presidente ha un impegno a pagare il costo della convenzione. C'è già un dispositivo messo a terra. Il mio timore era quello di affrontare una gara importante comequella di domani sera con l'apprensione di questioni di ordine amministrativo, invece mi sento positivo".