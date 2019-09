Comune di Napoli, Auricchio annuncia: "In settimana la firma della convenzione: tutti i dettagli dell'accordo. Ci sono possibilità anche per un museo e non solo"

A Radio Marte nella trasmissione “Si gonfia la rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Attilio Auricchio, General Manager del Comune di Napoli "La convenzione col calcio Napoli? Ormai siamo ai titoli di coda, oggi abbiamo limato le ultime cose, ma sugli aspetti più importanti eravamo d'accordo. De Laurentiis ha dato disponibilità a pagare gli arretrati e in settimana si può chiudere. Ci sono anche dei soldi che il Comune deve dare al calcio Napoli, per cui dobbiamo regolarizzare tutti i conti. La convenzione durerà 5 anni più 5 anni con l'obiettivo di dare una linea di continuità affinchè la principale squadra di calcio della nostra città possa godere dell'impianto in funzione prospettica. Abbiamo concordato proprio oggi un monitoraggio che sarà di 60 o 90 giorni per valutare eventuali aggiustamenti alla convenzione. Il Napoli potrà mettere mano all'impianto, avanzando un'istanza all'amministrazione comunale che sarà valutata. Ad esempio, De Laurentiis voleva allestire un'area accanto a quella della tribuna d'onore che potesse ospitare le famiglie dei calciatori, ha fatto un progetto che l'amministrazione ha approvato e oggi abbiamo questa sala all'interno del San Paolo. Oggi non siamo scesi nei dettagli delle migliorie che De Laurentiis apporterà all'impianto, abbiamo parlato prima della convenzione che dà grandi prospettive, ma che deve essere efficace. Sono rimasto basito dal comunicato diramato dalla società del Liverpool. Il Napoli sarà pericolosissimo in campo, ma la città sarà come sempre accogliente e lo abbiamo dimostrato negli anni. Poi è chiaro che esistono teste calde, ma abbiamo un'organizzazione adeguata delle forze dell'ordine che vigilerà in maniera perfetta. Abbiamo ospitato tifoserie a tutto tondo e ci siamo distinti sempre per la nostra grande capacità di accoglienza".