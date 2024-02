Comune di Napoli, Acampora a CN24: "Abbiamo le idee chiare sullo stadio, De Laurentiis presenti un progetto che rispetti le regole"

Il consigliere comunale, Gennaro Acampora, è intervenuto ai microfoni di CN24 Live:

"Il comune sullo stadio ha delle idee abbastanza chiare già da tempo. Abbiamo sempre chiesto al presidente De Laurentiis di presentare un progetto e che rispetti le regole, come quelle della di far diventare poi anche il Maradona uno stadio europeo per eventi e la casa del Napoli. Oltre qualche annuncio e qualche proposta mai chiara non si riescono a fare passi in avanti. Penso che i 120 giorni annunciati da De Laurentiis siano reali e trovano riscontro nella nostra disponibilità, ma lo stadio Maradona non può essere regalato al presidente De Laurentiis. Si può parlare di una concessione anche molto lunga che valorizzi lo stadio e aiuti io comune anche con gli altri impianti. Afragola, in passato Caserta, Melito, Castel Volturno e alla fine non è mai stato fatto niente. Alla fine i 120 giorni passsranno, quindi impegnamoci a fare le cose bene. Siamo in ritardo per i lavori per Euro2032? Dobbiamo ricordare che tutti i lavori fatti ad oggi allo stadio Maradona sono merito della Regione Campania e del Comune di Napoli e non di De Laurentiis. La società deve capire che deve occuparsi dello stadio se vuole migliorarlo. Lo stadio Maradona è fuori dall'elenco per Euro2032 ad oggi".